Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı bin 800 öğrenin kaldığı Afyonkarahisar Bacım Sultan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda İsrail’in Filistin’e uyguladığı insanlık dışı zulme dikkat çekmek amacıyla yapılan bu uygulamayı yoldan geçen araçlarda fark ederek cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Sosyal medyada da büyük ilgi gören bu uygulamanın ardından öğrenciler bir araya gelerek “kahrolsun İsrail” sloganları ile İsrail’e olan tepkileri dile getirdi.

Uygulama hakkında bilgi veren Yurt Müdürü Nurullah Pervaneli, “Filistinli kardeşlerimiz kendi ülkelerinde özgürlük mücadelesi veriyorlar. Afyonkarahisar Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak, bizde öğrencilerimizle birlikte bir farkındalık oluşturmak istedik. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte Filistin’deki kardeşlerimizin yanında olmak için böyle bir etkinlik düzenlediler. Bende onların bu duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum. Biz her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Allah’ım onları bu mübarek günde o zulümden kurtaracak. Filistin’de şehit olan kardeşlerimizi de Allah’tan rahmet diliyoruz. Onlar içinde dua ediyoruz” dedi.

Pervaneli, Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Yıkılasın İsrail enkazını göreyim. Sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim’ sözleri ile konuşmasını tamamladı.