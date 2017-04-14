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14 Nisan 2017 23:43

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu:

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu:

14 Nisan 2017 23:43

Dr. Veysel Eroğlu, 16 Nisan referandumunun önemine değinerek, "Türkiye büyüyor, gelişiyor diye önünü kesmek için her türlü planları uygulamaya koydular. Ama inşallah dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu oyunlar sona erecek. Onun için bu referandum bu yüzden çok önemli" dedi.


Bakan Eroğlu, referandum çalışmaları kapsamında geldiği memleketi Afyonkarahisar’da Bem- Bir Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen üye buluşması toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşan ve 16 Nisan referandumuna değinen Bakan Eroğlu, referandumun vesayetin son bulduğu bir halk oylaması olacağını vurguladı. Eroğlu, "Artık vesayet sistemi son bulsun. Bu vesayetin son bulduğu bir halk oylaması olacaktır. Vesayetten çok çektik. İnşallah 16 Nisan yeni bir Türkiye’dir. Yeni, güçlü, büyük bir Türkiye’nin ayak sesleri olacaktır. Bundan eminim. Bildiğiniz üzere, 16 Nisan’da artık yönetim sistemi değişiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi geliyor. Eskiden olduğu gibi cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki kavgalar sona erecek. Artık bundan sonra çok daha hızlı karar alma ve hızlı bir şekilde vatandaşımıza hizmet verme imkanı olacak. Dış siyasette çok hızlı ve isabetli karar vermek çok önemli. Avrupa’da bazı ülkeler Türkiye üzerine oyunlar ve planlar yapıyorlar. Bu oyunlar sizlerin gayretleri ile bozulacaktır. Çünkü ben şuna inanıyorum, onların bir hesabı varsa, Cenab-ı Allah’ın da bir hesabı var. İnşallah hesapları bozulacak. Çok oyun oynadılar. Garp meselesi dediler oyun oynadılar, daha sonra Osmanlı’yı parçalamak için oyun oynadılar. O yetmedi, Türkiye büyüyor gelişiyor diye önünü kesmek için her türlü planları uygulamaya koydular. Ama inşallah dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu oyunlar sona erecek. Onun için bu referandum bu yüzden çok önemli" diye konuştu.




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