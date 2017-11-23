Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak ormanlık alanların turizme açılması için gerekli kanuni düzenlemelerin devam ettiğini kaydederek, “Turizme en büyük desteği veriyoruz. Bir kere geçmişte Belek gibi, Antalya gibi, Muğla’da ve Türkiye’nin değişik yerlerindeki ormanlık alanlar turizm alanı olarak ilan ediliyor ve 49 yıllığına bu alanlar turizme açılıyor. Tabi bu gerçekten büyük bir imkan” dedi.

Bakan Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen “Termal ve Çamur Festivali”ne katıldı. Termal bir otelde gerçekleştirilen ve çok sayıda kamu kurumunun da paydaşlığını üstlendiği festival öncesinde stantları gezen Bakan Eroğlu, elini termal çamura batırarak festival afişine elini basıp altına imzasını attı. Stant gezisinin ardından Bakan Eroğlu ve beraberindeki protokol üyeleri festivalinin açılış toplantısının yapıldığı salona geçti. Etkinliğe Bakan Eroğlu’nun yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Hatice Özkal, Ali Özkaya, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Tanır ile otel ve turizm acenteleri temsilcileri ile davetliler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Eroğlu, hükümet olarak turizme verilen desteğin artarak devam ettiğini ifade etti. Eroğlu, “Biz, hükümetimiz olarak ‘ne gerekiyorsak yapılacak’ diye söyledik. 50 milyon turist ve 50 milyon dolar bir gelir bekliyoruz. Ama bu bana göre büyük bir hedef değil. Türkiye bunu muhakkak gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Bu konuda da zaten bir takım kanuni düzenlemelerde hemen yapıldı” dedi.

“Bunların süreleri doluyor”

İki ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu’nda turizm konusunun özel olarak ele alındığını anımsatan Bakan Eroğlu, Bakanlık olarak turizm gelişmesi adına gerekli kanuni düzenlemelerin yapıldığını aktardı. Bakan Eroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Maliye Bakanlığı ve tabi turizme en büyük desteği veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak bizlere talimatlar verildi. Bizde bu konuda hukuki yani kanuni düzenlemeleri yapıyoruz her türlü desteği vereceğiz. Sağolsun, rahmetli Özal, zamanında turizm alanında gelişme için büyük bir potansiyele imza attı. Tabi bu alanların büyük bir kısmı da Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait ormanlık alanlar. Biz bunları turizm alanı ilan ederek o tarihte buraları turizme tahsis ettik. Bunların süreleri doluyor otellerin tabi zaman içerisinde yenilenmesi lazım. Bu konuda da kanuni düzenlemeler için gerekli teşebbüsler yapıldı, inşallah önleri açılacak. Biz de şuanda şunu ifade edeyim, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak biz ne yapıyoruz turizme? En büyük desteği veriyoruz. Bir kere geçmişte Belek gibi, Antalya gibi, Muğla’da ve Türkiye’nin değişik yerlerindeki ormanlık alanlar turizm alanı olarak ilan ediliyor ve 49 yıllığına bu alanlar turizme açılıyor. Tabi bu gerçekten büyük bir imkan.”