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25 Mayıs 2018 16:32

Oto galericilikte yeni dönem

Afyonkarahisar’da oto galericileri bir çatı altına toplayan Afyonkarahisar Oto Galericiler Dayanışma Derneği Başkanı Remzi Çelikten, dernek olarak eğitim verileceğini ve bu eğitim sonunda alınacak sertifika ile galericilik yapılabileceğini kaydetti.

Oto galericilikte yeni dönem

25 Mayıs 2018 16:32

Apartman altı galericiliğin 2019 yılında artık son bulacağını belirten Çelikten, eğitimci galericilerin olacağını belirtti.


Afyonkarahisar Oto Galericiler Dayanışma Derneği Başkanı Remzi Çelikten, yeni kurulan dernekleri bünyesinde önümüzdeki günlerde tüm galericilerin eğitimden geçeceğini belirtti. Eğitimler sonunda yeterlilik sertifikası verileceğini belirten Çelikten, bu sertifikaya sahip olmayan hiçbir kimsenin oto galericilik yapamayacağının altını çizdi. Eğitim ve yeterlilik sertifikası için tüm galericileri derneğe üye olmaya davet eden Çelikten, "Oto galericilik daha kaliteli hizmet veren bir sektör haline gelecek. Derneğimiz bünyesinde verilen eğitimler sonunda yapılacak sınavla başarılı olanlara sertifikaları verilecek. Bu eğitim sertifikasını herkes alabilir ancak galericilik yapabilmek için Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğünden yetki belgesi alınması gerekiyor. Ayrıca 2019 yılında yapılacak yeni düzenleme ile artık apartman altlarında galericilik dönemi sona eriyor" dedi.




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