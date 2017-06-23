Otobüs terminalinde beklenen bayram yoğunluğu yaşanmadı

Her yıl ek seferlerin atıldığı, birçok yolcunun bilet bulamadığı, otobüs gişelerinde istenilen gün ve saatte bilet bulmak mümkün.

Her yıl ek seferlerin düzenlendiği Afyonkarahisar’da yolcu sayısı beklenenin altında olunca, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sakinlik olduğu gözlendi. Bayram tatilinin kısa olmasından kaynaklanan sakinlik, şehirlerarası seyahat edecek vatandaşları sevindirdi. Firma yetkilileri yapmış oldukları açıklamalarda her hangi bir yoğunluk yaşanmadığını bayram öncesi aşırı sakin geçtiğini belirterek otobüslerin boş gittiğini ve zararda olduklarını vurguladı.

Yolculardan bazıları bayram üzeri yoğun geçeceğini ve bilet bulamayacaklarından korktukları için haftalar öncesinden biletlerini aldıklarını fakat tam aksine otobüslerin çok sakin olduğunu bu duruma şaşırdıklarını dile getirdi.

Otobüs terminali yetkilileri ise bu gün diğer günlere göre daha fazla yolcunun olduğunu ancak yarın ve bayramın birinci günü ise fazla bir yoğunluk beklemediklerini ifade ettiler.