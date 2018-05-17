Ramazan’dan en çok “güllaç” tercih ediliyor

İftar sofralarından tatlıyı eksik etmeyen Afyonkarahisarlılar Ramazan’da özellikle düllacı tercih ediyor.

Ramazan geldi ve bu ayda iftar sofralarında en çok ilgi gören yiyeceklerden birisi de tatlı oldu. Ekmek kadayıfı gibi ağır tatlıların tüketildiği Afyonkarahisar’da özellikle hafifliği ile bilenen güllaç en çok ilgi gören tatlılardan bir tanesi.

Kentin en işlet caddelerinden Ambaryolunda uzun yıllardır tatlıcık yapan Salih Sayır, Ramazan ayında en çok güllacın rağbet gördüğünü belirterek insanların tatlısız bir iftar sofrası kurmadıklarının altını çizdi. Sayır, “Afyon özellikle tatlıya önem veren bir ilimiz. Bu nedenle özellikle iftarı tatlısız geçirmiyorlar. En çok güllaç tatlısı ilgi görüyor. Güllacı, meyveli, Antep fıstıklı, kaymaklı ve cevizli olarak satıyoruz. En çokta havaların sıcak olduğu dönemlerde meyveli güleç ilgi görüyor. Geçen yılla bu yıl arasında fiyat farkı yok. Bu yıl zam yapmadık. Geçen yılda 25 liraydı güllacın kilosu, bu yıl da 25 lira” diye konuştu.

İftar için tatlı almaya gelen Muhammed Sazgün, tatlıların fiyatından çok lezzetine baktıklarına belirterek, “Tatlı fiyatları Ramazanda biraz artıyor, ancak uzun süre oruç olduğumuz için canımız hangi tatlıyı çekiyorsa alıyoruz. Ramazanda tatlı telaş dediğimiz iftar sofralarındaki telaşa birde tatlıyı ekleyip afiyetle yiyoruz. Hafif olmasından dolayı en çok güllacı tercih ediyoruz. Afyon’un olmazsa olması ekmek kadayıfı da sofralarımızda bunuyor elbet” diye konuştu.