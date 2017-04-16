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16 Nisan 2017 11:49

Sandık felçli hastanın ayağına geldi

Afyonkarahisar’da felçli olduğu için evden çıkamayan bir hasta, 112 Acil Servis ekiplerinin yardımı ile referandum oyunu kullandı.

Sandık felçli hastanın ayağına geldi

16 Nisan 2017 11:49


Kent merkezinde yaşayan doğuştan felçli olan ve belden aşağısı tutmayan Ahmet Özgür (50) isimli vatandaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylamasında oyunu 112 Acil Servis ekiplerinin desteği ile kullandı. Marulcu Mahallesi, Açıkgözoğlu Sokakta oturan Özgür, sağlık ekipleri tarafından kombinasyon (sandalye) sedye ile alınarak ambulans ile oy kullanacağı Gedik Ahmet Paşa İlköğretim okuluna getirildi. Sağlık ekipleri daha sonra Özgür’ün oy kullanacağı sandığa giderek görevlilere durumu anlatıp yardım istediler. Ellerinde tercih pusulası ve mühür ile dışarı gelen görevliler ambulansın içerisine binerek Özgür’e oyunu kullandırdılar.


Oy kullandığı ambulansta gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür ise demokratik hakkını kullanmada yetkilerin kendisine sağladığı bu hizmete teşekkür etti.


Öte yandan, 112 Acil Servis ekiplerinin kent genelinde 216 hastaya oy verme işleminde yardımcı olacağı ve oylarını kullanmaları için ambulans ile okulları taşıyacağım belirtildi.




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