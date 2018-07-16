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16 Temmuz 2018 00:38

Sandıklı’da 15 Temmuz anıldı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen program kapsamında 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Sandıklı’da 15 Temmuz anıldı

16 Temmuz 2018 00:38


Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kurulan dev ekrandan İstanbul 15 Temmuz Köprüsü’ndeki programa canlı bağlanılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması dinlendi, daha sonra anma programı devam etti. Anma programına Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, MHP İlçe Başkanı İbrahim Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programı açılış konuşmaları ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif duası ve sela okunması ile devam eden programda vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. 15 Temmuz ile ilgili slayt, resim ve video gösterileri ile son buldu.




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