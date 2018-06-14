Sandıklı’da çocuklara bayram erken geldi

İlçede çok eski yıllara ait bir geleneği günümüzde çocuklar hala sürdürüyorlar, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı Arife günü çocuklar mahalle ve köy meydanlarında toplanarak büyüklerin getirdiği şekerleri torbalarına topluyorlar.

Sandıklı’da Arife günü ikindi namazından sonra mezarlık ziyaretine giden halk, daha sonra yanlarındaki kilolarca şekerleri mahallelerinde toplanan çocuklara dağıtıyor.

Bu bayram öncesinde de Yunus Emre Mahallesindeki meydanlığa toplanan yaklaşık 100 çocuk, kadınlı erkekli büyüklerinin getirdiği şekerleri neşe içerisinde torbalarına toplayarak evlerinin yolunu tuttu.