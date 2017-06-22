Sandıklı’da Kadir Gecesi camiler doldu taştı

Sandıklı’da, Kadir Gecesi’nde Ulu Cami doldu taştı. Vatandaşlara cami çıkışı sıcak kürek helva ikramı yapıldı. Gece boyu camide kalarak ibadet eden vatandaşların ihtiyaçları içinde belediye çeşitli tedbirler aldı, vatandaşlara çay, su, soğuk içecek ikramı yaparak sahurda da çorba ve kahvaltı ikramı yaptı. İlçedeki 40 yıllık helva ustası Hasan Ayhopa’da cami önünde sıcak kürek helva yaprak dagıttı. Kürek helvanın yapılışını merakla izleyenler tadını da beğendi. Helva ustası bu tür helvanın sokakta ilk yapıldığını bu mübarek gecede 150 kilogram helva dağıtıldığını kaydetti. Helva yapılışını Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’de izleyerek ustaya teşekkür etti.