Sandıklı'da merhum Ahmet Yaşar adına anasınıfı oluşturuldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyündeki Kızık Mehmet Yaşar İlköğretim Kurumu'nda, geçen ağustos ayında vefat eden Yaşar Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar adına anasınıfı oluşturuldu.

Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ağabeyi olan Ahmet Yaşar (74), tedavi gördüğü Bursa'daki hastanede vefat etmiş, cenazesi ise Sandıklı ilçesindeki Şehir Mezarlığında defnedilmişti. Kızık Köyünde Yaşar ailesi tarafından yaptırılan ve Merhum Ahmet Yaşar'ın babasının adını taşıyan Kızık Mehmet Yaşar İlköğretim Kurumuna anasınıfı oluşturularak Ahmet Yaşar'ın ismi verildi.

Okul Müdürü Mehmet Gönen, “Değerli Büyüğümüz Ahmet Yaşar, her fırsatta okulumuzu ziyaret eder, ihtiyaçlarımızla bizzat ilgilenir ve en kısa zamanda çözümünü sağlardı. Rahmetli Ahmet amcamızın kardeşi Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar, oğlu Sayın İbrahim Yaşar ve damatları Sayın Sururi Çorbatır beyefendiler de babalarının bu geleneklerini devam ettirmek istediklerini okulumuzu ziyaret ederek bizlere bildirmişlerdir. İhtiyaçlarımızı kırtasiye, teknolojik cihazlar, spor malzemeleri bakımından hemen teminini sağlamışlar ve ana sınıfımızı da yeniden günün koşullarına göre modernize etmişlerdir. Bizler de zaten aile büyüğümüz Mehmet Yaşar adını taşıyan okulumuzda bulunan Ana Sınıfımıza “Ahmet Yaşar Ana Sınıfı” ismini vererek çocuklarımızın daha küçük yaşlarda vefa duygularının gelişmesini ve Ahmet amcamızın dürüstlüğünü, çalışkanlığını ve kadirşinaslığını örnek almalarını amaçlamış bulunuyoruz. Başta Mehmet Yaşar ve Zekiye anamız olmak üzere Ahmet Yaşar amcamızı tekrar rahmetle anıyoruz. O'nun izinde olan yine birer eğitim ve memleket sevdalısı olan değerli büyüğümüz Fethi Yaşar, İbrahim Yaşar ve Sururi Çorabatır beyefendilere şükranlarımızı sunuyoruz. Öğrencilerimizi de Ahmet Yaşar amcamızın bizlere gösterdiği hedef olan “İyi İnsan ve İyi Birer Cumhuriyet Bireyi” olarak yetiştirmek için çaba harcıyoruz. Yaşarlar ailesine tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.