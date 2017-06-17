Sandıklı’da üst yapı çalışmaları

Yunus Emre Bulvarından başlanılan ve toplamda 10 bin ton sıcak asfalt malzemesinin kullanılacağı çalışmaları yakından inceleyen Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl konu ile ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. Eski jandarma binasının önünden başlayan asfaltlama çalışmalarını takip eden Başkan Çöl, burada yapmış olduğu açıklamada, "Ramazan Bayramından önce bitirilmesi planlanan sıcak asfalt çalışmaları kapsamında ana arterler bitirilip vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bu çalışma bittikten sonra Sanıklımızda vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları diğer sokak ve caddeleri de sıcak asfaltlama programına aldık. Ramazan Bayramından sonra da buradaki yollarımızı asfaltlayıp ilçede bozuk yol sorunu çözmüş olacağız" dedi.