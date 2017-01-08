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08 Ocak 2017 16:12

“Sarıkamış Şehitleri” Afyonkarahisar’da da anıldı

“Sarıkamış Şehitleri” Afyonkarahisar’da da anıldı

08 Ocak 2017 16:12

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yürüyüş ile “Sarıkamış Şehitleri” anıldı.
Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camiin de başlayan yürüyüşe Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Özkal, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ellerinde Türk bayrakları ile cami önünden başlayan yürüyüş Anıtpark’da sona erdi. Sarıkamış Şehitleri için yapılan saygı duruşunun ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Etkinlikte son olarak Prof. Dr. Mustafa Güler tarafından Sarıkamış’ta 1914 yaşanan facia ile ilgili bilgiler aktardı. Prof. Dr. Güler, “Bir emelin, bir hüznün ama bir idealin 102. Yıl dönümünü anmak için yine aynı o iklimin yaşandığı, aynı zamanın yaşandığı o günü hatırlatan bir hava var. Onları anlamak, onları anlatmak ve en önemlisi onların izinde gitmek hepimizin en önemli gayesi ve maksadı olmalı. Tarihimizde bazı hadiseler üstün körü bilgilerle bilinir. Tahmin ediyorum ki herkesin bilgisi şudur ki; ‘pisipisine haşa 90 bin şehit verdik. Tek bir kurşun atmadan.’ Öyle değil. Tek bir kurşun atmama diye bir husus yok” diye konuştu.
“Sarı Kamış Şehitleri” anma programı duaların edilmesinin ardından keşkek ikramıyla son buldu.



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