Grup’ta mücadelede eden Şuhut Belediye Hisarspor-Yatağanspor futbol müsabakasında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Şuhut Belediye Şehir Stadyumu’nda oynanan Şuhut Belediye Hisarspor-Yatağanspor futbol müsabakasını Yunus Emre Çakar yönetti.

Karşılaşma öncesi soyunma odası çıkışında Hisarspor-Yatağanspor oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Her iki takım futbolcuları arasında tartışma yaşanırken olaya polis ve jandarma müdahale etti.

İlk yarı Yatağanspor’un 15. dakikada Smay Emlek ve 21. dakikada Mustafa Yıldırımın golü ile 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarı Yatağanspor seriyi bozmadı. Yatağanspor 55. dakikada Berkant Ekim, 60. dakika Batuhan Günay ve Şuhut Belediye Hisarspor’un kendi kalesine attığı golle 5-0’lık bir galibiyet elde etti.