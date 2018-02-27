Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 12:38

Şuhut Belediye Hisarspor-Yatağanspor futbol müsabakasında gerginlik yaşandı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 8.

Şuhut Belediye Hisarspor-Yatağanspor futbol müsabakasında gerginlik yaşandı

27 Şubat 2018 12:38

Grup’ta mücadelede eden Şuhut Belediye Hisarspor-Yatağanspor futbol müsabakasında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.


Şuhut Belediye Şehir Stadyumu’nda oynanan Şuhut Belediye Hisarspor-Yatağanspor futbol müsabakasını Yunus Emre Çakar yönetti.


Karşılaşma öncesi soyunma odası çıkışında Hisarspor-Yatağanspor oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Her iki takım futbolcuları arasında tartışma yaşanırken olaya polis ve jandarma müdahale etti.


İlk yarı Yatağanspor’un 15. dakikada Smay Emlek ve 21. dakikada Mustafa Yıldırımın golü ile 2-0 önde bitirdi.


İkinci yarı Yatağanspor seriyi bozmadı. Yatağanspor 55. dakikada Berkant Ekim, 60. dakika Batuhan Günay ve Şuhut Belediye Hisarspor’un kendi kalesine attığı golle 5-0’lık bir galibiyet elde etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç