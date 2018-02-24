Şuhut Kaymakamı Boztepe, muhtarlarla bir araya geldi

Mehmet Boztepe, ilçe merkezindeki mahalle muhtarları ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Şuhut Halk Eğitim Merkezi binasında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Ümit Şevik, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve ilçe merkez muhtarları katıldı.

Kaymakam Boztepe, mahallelerin sorunlarını ortak görüşlerle çözüme kavuşturmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıya katılan muhtarlara teşekkür etti.

Kurum temsilcileri kendi görev alanları ile ilgili muhtarları bilgilendirerek muhtarların talep ve sorularını alıp cevaplandırdılar.

Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.