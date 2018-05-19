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19 Mayıs 2018 16:43

Şuhut’ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Şuhut’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Şuhut Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde coşku içerisinde kutlandı.

Şuhut’ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs 2018 16:43


Şuhut Anadolu İmam Hatip Lisesindeki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programında, Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlköğretim Okulu 4-A sınıfı folklor gösterisi yaptı. Şuhut Anadolu Lisesi öğrencileri de halk oyunlarını sergiledi. Daha sonra Şuhut Anadolu Lisesi öğrencisi Ayhan Işık, Atatürk adlı şiiri okudu. Şuhut ilçe merkez okullarında gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler sonucu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Mehmet Boztepe ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından takdim edildi.


Programa Şuhut Kaymakamı Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Spor Müdür Vekili Ahmet Başkurt, İlçe Jandarma Komutanı Ümit Şevik, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ayhan Alaçam ve protokol üyeleri katıldı.




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