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22 Kasım 2017 16:35

Şuhut’ta kömür satıcıları denetlendi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hava ve çevre kirliliğini önlemek amacı ile belediye tarafından kömür satıcıları denetlendi.

Şuhut’ta kömür satıcıları denetlendi

22 Kasım 2017 16:35


Şuhut Belediyesi zabıta amirliği tarafından yapılan denetimlerde satışına izin verilen kömürlerin dışında kaçak kömür satılıp satılmadığı, satış yapan firmaların kurallara uygunluğu ve kömür torbalarının gramajlarının eksik olup olmadığı kontrolleri yapıldı. Denetimlerle ilgili bir açıklama yapan Şuhut Belediyesi Zabıta Amiri Osman Gök, kış aylarında ilçenin havasının kirlenmesine neden olacak kaçak kömür satışının önlenmesi amacıyla denetimlerin artarak sürdüğünü belirtti. Gök, “Kış mevsiminin gelmesiyle artan kömür satışlarının kurallara uygunluğu konusundaki hassasiyetimizi, yaptığımız denetimlerle gösteriyoruz. Kömür satışı yapan firmaların eksik gramajla satış yapmalarına engel olmak, yetki belgesi olmadan satış yapmalarını önlemek amacıyla denetimlerimizi yapıyoruz” dedi.




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