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13 Temmuz 2018 14:26

Şuhut’ta öğrencilerin 15 Temmuz ruhu

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından yaz kuran kursu öğrencilerinin katılımı ile 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini anma programı gerçekleştirildi.

Şuhut’ta öğrencilerin 15 Temmuz ruhu

13 Temmuz 2018 14:26


Şuhut Büyük Cami’de düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Şevik, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, ilçe müftülük personelleri ve çok sayıda kuran kursu öğrencisi katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi. Büyük bir katılım ile gerçekleştirilen programda yaz kuran kursu öğrencilerine 15 Temmuz ruhu aşılanarak birlik ve beraberliğin ne kadar gerekli olduğu vurgulandı.


Şuhut Büyük Cami’de gerçekleştirilen 15 Temmuz şehit ve gazileri anma programı Yatılı Bölge Kuran Kursu Öğrencisi Muhammed Ali Hisar tarafından edilen dua ile son buldu.




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