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09 Mayıs 2018 17:47

Şuhut’ta yağmur duası yapıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediyesi tarafından Ulu Cami’de yağmur duası yapıldı.

Şuhut’ta yağmur duası yapıldı

09 Mayıs 2018 17:47


Bahar aylarının kurak geçmesi dolayısıyla endişeli olan vatandaşlar, Şuhut Belediyesi tarafından organize edilen yağmur duasına yoğun katılım sağladı. Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bulunan Ulu Cami’de öğle namazı çıkışında toplanan vatandaşlar, Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı tarafından yapılan duaya hep birlikte amin el açtılar.


Şuhut Belediyesi tarafından yağmur duasına katılan vatandaşlara öğle yemeği ikramı yapıldı.Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe vatandaşlara kendi elleriyle yemek ikramında bulundu.


Yağmur duasına İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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