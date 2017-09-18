Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, Ali Rıza Adatepe (74) yönetimindeki 09 DP 799 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp refüje yuvarlandı. Kaza sonrası sürücü Adatepe ile yanında bulunan Lütfiye Adatepe (69) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.