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10 Temmuz 2018 18:06

Telefon dolandırıcılarına ağır darbe

Afyonkarahisar’da kurdukları çağrı merkezinde telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen ve yakalanıp gözaltına alınan 25 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Telefon dolandırıcılarına ağır darbe

10 Temmuz 2018 18:06


İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu kentte bilişim sistemlerini kullanmak sureti ile nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen bir iş yerine ve aynı iş yerinde çalıştığı tespit edilen 25 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada; 25 adet cep telefonu, 14 adet hard disk, 1 adet harici depolama hard diski, 4 adet usb bellek, 12 adet ajanda ile çok sayıda satış notlarına ait evraklar ele geçirildi.


Operasyon kapsamında iş yerinde çalışanların SGK kayıtlarının yapılmadığının tespit edilmesi üzerine iş yeri zabıta ekiplerince mühürlenduğu bildirildi.


Ayrıca işlem başlatılan 25 şüpheli şahıstan 7’sinin gözaltına alındığı, 18 şüphelinin ise Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadeleri alındıktan sonra aynı gün salıverildiği belirtildi. Gözaltına alınan 7 şahıs, " Bilişim Sistemlerini Kullanmak Sureti ile Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.




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