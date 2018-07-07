Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt Başkanlığında Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştiren Şuhut Belediyesi gündeme ait olan iki maddeyi ele aldı. Temmuz ayı meclis toplantısının 1. maddesi İmar komisyonu kararı otopark yönetmeliği ile ilgili raporun meclis üyeleri tarafından görüşülmesi ve karara bağlanması, gündemin 2. maddesi ise itfaiye amirliğinin acil müdahalelerde kullanmak üzere bir adet açık kabinli pikap ve çift kabinli kamyonet türü araç satın alınmasıyla ilgili müzekkeresinin görüşülmesi ele alındı.