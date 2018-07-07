Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 17:15

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısını Şuhut Belediye Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

07 Temmuz 2018 17:15


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt Başkanlığında Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştiren Şuhut Belediyesi gündeme ait olan iki maddeyi ele aldı. Temmuz ayı meclis toplantısının 1. maddesi İmar komisyonu kararı otopark yönetmeliği ile ilgili raporun meclis üyeleri tarafından görüşülmesi ve karara bağlanması, gündemin 2. maddesi ise itfaiye amirliğinin acil müdahalelerde kullanmak üzere bir adet açık kabinli pikap ve çift kabinli kamyonet türü araç satın alınmasıyla ilgili müzekkeresinin görüşülmesi ele alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç