TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 1 - Bucaspor: 0

Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında AFJET Afyonspor, sahasında karşılaştığı Bucaspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Kocatepe Şehir
Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Aykut Küçük xx, Cengizhan Öztürk xx
AFJET Afyonspor: Bekir Demircan xx, Türker Toptaş x, Bayram Çetin xx, Yasin Yener xx (Samet Cantürk dk. 70 x), Nazmi Candoğan x, Ali Kılıç x, Emre Pehlivan x (Murathan Buruş dk. 57 x) Tuğay Adamcıl xx (Uğur Durmuş dk. 79 x), İsmet Benli xx, Oltan Karakullukçu xx, Erdi Zengin x
Bucaspor: Hüseyin Koç x, Veli Kızılkaya x, Emre Toraman x, İbrahim Şirin xx, Emin Aladağ x (Onur Alkan dk. 66 x), İlyas Çakmak xx, Kerem Atakan Kesgin x (Deniz Pero dk. 77 x), Burak Aydın xx (Abdullah Balıkuv dk. 58 x), Uğurcan Yazğılı xx, Sancar Yıldırım x, Saruhan Fındıkcı xx
Gol: Bayram Çetin (dk. 8) (AFJET Afyonspor)
Sarı kartlar: Erdi Zengin, Türker Toptaş, Samet Cantürk (AFJET Afyonspor), Sancar Yıldırım, Emre Toraman, Veli Kızılkaya, Burak Aydın, Saruhan Fındıkcı, İlyas Çakmak (Bucaspor)