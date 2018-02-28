“Turizm Potansiyeli İş Birliği ve Koordinasyon Toplantısı” yapıldı

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Cafer Sarılı, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Tanır, ilgili Kamu Kurum Ve Kuruluş Temsilcileri, Termal Turizm İşletme Yetkilileri ile Turizm Acenteleri Temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar yolların kesiştiği bir il olduğuna dikkat çekti. Tutulmaz, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Aynı zamanda Afyonkarahisar, kültürel hazineleri içerisinde barındıran ve medeniyetlere ev sahipliği yapan bir ildir. Tabii ki bunun yanında Cumhuriyetin kazanıldığı ve kurulduğu topraklara sahip olması hasebiyle Zaferin başkenti olan bir ildir. Kaymağıyla, lokumuyla, sucuğuyla ve birbirinden güzel yemekleriyle lezzetin başkenti olması da Afyonkarahisar’a önemli bir özellik katmaktadır. Dünya çapında birbirinden değerli eserlerde yer alan mermerimizi de belirtmeden geçemeyeceğim. Bunlarla da kalmayan Afyonkarahisar’ımızda elektrik ve ısı enerjisinin yanında turizm alanında dünyada eşi ve benzeri olmayan şifalı termal sulara sahip bir ildir. Özet olarak Afyonkarahisar her açıdan önemli bir potansiyele sahiptir. İşte bu noktada sürekli ifade ettiğimiz gibi Afyonkarahisar’ımızın sahip olduğu bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu konuda şehrimizin tüm paydaşlarıyla yaptığımız çalışmalar sonrasında Afyonkarahisar’ın çıtasını yükseltecek birçok faaliyetler gerçekleştirdik. Bizler yaptıklarımızla yetinmeyip yapılan bu faaliyetleri daha da ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Özellikle marka şehir olma gayreti içerisinde ilimizin tanınırlığını arttırarak, katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Bu nedenle bu tür toplantılar düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri arasında iş birliğini ve koordinasyonu sağlıyoruz. İnanıyorum ki toplantılarımızda alınan kararlarla termal ve tarihi bakımdan turizm cenneti olan ilimize katma değer sağlayacağız.”

Toplantıda konu başlığı olarak ele alınan ve aşağıya maddeler halinde çıkarılan faaliyet ve çalışmaların görüşülmesiyle toplantı sona erdi.