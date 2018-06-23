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23 Haziran 2018 10:34

Türk Telekom emeklileri 30 yıl sonra Dinar’da buluştu

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaklaşık 30 yıl aranın ardından bir araya gelen Türk Telekom emeklileri, mutluluklarını paylaştı.

Türk Telekom emeklileri 30 yıl sonra Dinar’da buluştu

23 Haziran 2018 10:34


Emekli olduktan sonra oluşturdukları sosyal medya grubu ile etkinlik düzenleyen Türk Telekom emeklileri hasret giderdi. Isparta ve Afyonkarahisar’dan emekli olan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu emekli grubu, Marsyas Müzik Müzesini gezdikten sonra ve Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde lavanta tarlalarını gezdi. Grup lideri Hatice Arısan yaptığı açıklamada "Türk Telekom emekli grubuyuz. Grubu yaklaşık 4 yıl önce kurduk yaz etkinliği düzenledik. Daha sonrasında da kahvaltı etkinliği düzenleyeceğiz. Mutluyuz, emekli arkadaşlarımızla gezi yapıyoruz. Birliğimizin ve beraberliğimizin devam etmesini canı gönülden temenni ediyoruz" dedi.




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