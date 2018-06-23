Türk Telekom emeklileri 30 yıl sonra Dinar’da buluştu

Emekli olduktan sonra oluşturdukları sosyal medya grubu ile etkinlik düzenleyen Türk Telekom emeklileri hasret giderdi. Isparta ve Afyonkarahisar’dan emekli olan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu emekli grubu, Marsyas Müzik Müzesini gezdikten sonra ve Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde lavanta tarlalarını gezdi. Grup lideri Hatice Arısan yaptığı açıklamada "Türk Telekom emekli grubuyuz. Grubu yaklaşık 4 yıl önce kurduk yaz etkinliği düzenledik. Daha sonrasında da kahvaltı etkinliği düzenleyeceğiz. Mutluyuz, emekli arkadaşlarımızla gezi yapıyoruz. Birliğimizin ve beraberliğimizin devam etmesini canı gönülden temenni ediyoruz" dedi.