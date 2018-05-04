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04 Mayıs 2018 16:33

Yaralı kurt tedavi altına alandı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından tedavi edilen yaralı kurt tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Yaralı kurt tedavi altına alandı

04 Mayıs 2018 16:33


Kütahya-Eskişehir karayolunun yaklaşık 30. kilometresindeki orman arazisi içinde, mesire alanı inşaatında yapılan binanın temel kazısında yaralı olarak bulunan kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kurtarılarak tedavi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edilmişti. Yaralı kurt AKÜ Veteriner Fakültesince tedavisinin tamamlanarak sağlığına kavuşmasının ardından, bulunduğu bölgeye salınarak yaban hayatına yeniden dönmesinin sağlandığı bildirildi.




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