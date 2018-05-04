Yaralı kurt tedavi altına alandı

Kütahya-Eskişehir karayolunun yaklaşık 30. kilometresindeki orman arazisi içinde, mesire alanı inşaatında yapılan binanın temel kazısında yaralı olarak bulunan kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kurtarılarak tedavi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edilmişti. Yaralı kurt AKÜ Veteriner Fakültesince tedavisinin tamamlanarak sağlığına kavuşmasının ardından, bulunduğu bölgeye salınarak yaban hayatına yeniden dönmesinin sağlandığı bildirildi.