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11 Ocak 2017 15:36

Yıldırım’dan, esnaflara ‘ölçü ve tartı’ aletleri konusunda uyarı

Yıldırım’dan, esnaflara ‘ölçü ve tartı’ aletleri konusunda uyarı

11 Ocak 2017 15:36

Afyonkarahisar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akın Yıldırım, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak’ı makamında ziyaret etti.
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, ölçü aletlerinin uluslar arası birimler sistemine uygun olarak imal edilmesi ve kullanılması konusu da gündeme geldi. Yıldırım esnafların 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 14,15 ve 16. maddeleri hükümlerine uygun olarak hareket etmeleri gerektiğini ifade ederek, belirtilen süreler içerisinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu.
Başkan Konak ise Yıldırım ile sıkı bir çalışma diyaloğu içinde olduklarını belirterek “Esnafımıza bu konuda bilgi verilmesi çok yerindedir. Biz de ESOB olarak 28 Şubat 2017 tarihine kadar zaman zaman uyarılarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.



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