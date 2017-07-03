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03 Temmuz 2017 20:50

Ağrı 1970 Spor kampı Nevşehir’de olacak

Ağrı 1970 Spor Başkan Mehmet Yıldırım, Nevşehir’de takım olarak kamp yapacaklarını ve kamp sonunda Başakşehir Spor ile hazırlık maçı yapmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ağrı 1970 Spor kampı Nevşehir’de olacak

03 Temmuz 2017 20:50


Sağlıklı ve faydalı bir kam süreci geçirmek için Nevşehir’de 25 günlük kamp yapacaklarını belirten Ağrı 1970 Spor Başkan Mehmet Yıldırım, kampın ardından Ağrı’da BB. Van Spor, Erzurum BB. Spor veya Başakşehir Spor ile hazırlık maçı yapmayı planladıklarını ifade etti. Yıldırım, “Temmuz ayının 20-25 tarihleri arasında ilk kampımızı Nevşehir’de yapmayı planlıyoruz. 26 kişilik futbolcu 6 kişilik teknik heyetle toplamda 32 kişi kampa gireceğiz. Bu kamptan geldikten sonra kendi sahamızda kamp yapmayı düşünüyoruz. Bu 10 günün ardından bir açılış maçı yapmayı düşünüyoruz, bunun içinde 3 takımla görüşmelerimiz var. 3. Lig takımı Van Büyük Şehir Belediye ve 1. Lige çıkan B.B Erzurum Spor onları da tebrik ediyorum. Siyasilerimizin bize bir sözü vardı, İstanbul Başakşehir Spor’u Ağrı’ya getirme sözü var, bu takımı Ağrı’ya getirirsek şehrimiz ve taraftarımız güzel bir maç izlemiş olur. Futbolcularımızı da taraftarlarımıza tanıtmış oluruz. En geç 20 Ağustos’ta açılış maçımızla beraber lige start vermiş oluyoruz. Zaten açılış maçımızdan önce 25 günlük kampımız bitmiş olacak” dedi.




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