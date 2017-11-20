Ağrı 1970 Spor’un galibiyet serisi devam ediyor

Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan maçta, dün hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan maça hızlı başlayan Ağrı 1970 Spor, yüzde yüz gollük pozisyonları değerlendiremedi. Maçın 25. dakikasında sahneye çıkan Selman Yıldız attığı gol ile Ağrı ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla son erdi. Maçın ikinci yarısında da etkili futbolunu sürdüren ev sahibi ekip futbolcuları ile konuk ekip futbolcuları arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. 74.dakikada sağ kanattan atak tazeleyen ev sahibi ekip Hicabi Demir’in ceza sahası dışından sağ ayağı ile attığı şık golle skoru 2-0 yaptı. Oldukça sert ve gergin geçen maçın ikinci yarısında Erciş Belediye Spor’da 2 futbolcu kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Maç Ağrı 1970 Spor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Ağrı 1970 Spor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. 8 bin taraftarın maç izlediğini söyleyen Kalafatoğlu, “Bundan sonra oynayacağımız 2 maç bizim için çok önem kazandı. Bu 2 maçı kazanarak ligin ilk yarısını avantajlı bir şekilde kapatmak istiyoruz. Burada 8 bin taraftar ile oynuyoruz. Bu insanlar profesyonel ligi hak ediyorlar. Lütfen herkes elini taşın altına koysun. Ağrı halkına özledikleri şampiyonluğu verelim” dedi.