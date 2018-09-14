Ağrı Dağı'na kar yağınca soba satışları da arttı

Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağınca havalar soğudu, soba satışları arttı.

Ağrı'da yaklaşan kış mevsimi öncesi sobacılar çalışmalarına hız verdi. Yoğun mesai harcayarak işletmelerinde soba üreten esnaf, satışların son günlerde artmaya başladığını belirtti. İlçeler ve köylerde yaşayan vatandaşlar, odun ve tezek aldıktan sonra sobacıların yolunu tutuyor.

Sanayi Sitesinde soba üretimi yapan Yunus Temel, dolar ile birlikte kömür fiyatlarının yükseldiğini ve vatandaşların sobaya daha çok rağbet gösterdiğini ifade etti.

Havanın soğumasıyla soba satışlarının daha da artacağını kaydeden Temel, "Geçen yıla göre bu sene soba satışları yüzde 50 arttı. Köylülerin tamamına yakını kömür yükseldiği için tezek sobalarını tercih ediyor. Geçen yıl soba fiyatları 45 liraydı bu yıl ise 90 liradan başlayıp 300 liraya kadar varıyor.” dedi.