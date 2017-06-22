Ağrı Defterdarlığı Ramazan Bayramı mesaisi yapacak

Ağrı Defterdarlığı vergi daireleri 28,29 ve 30 Haziran tarihlerinde gece saat 24:00 saatlerine kadar açık olacak

Vergi borçlarının yapılandırılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Ağrı Defterdar Mehmet Tural, vergi borçlarının yapılandırılması başvurularında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi için Vergi Defterdarlığa bağlı Vergi Daireleri 28-29 ve 30 tarihlerinde 3 gün boyunca saat 24:00 ‘e kadar hizmet vereceklerini söyledi.

Tural, 7020 sayılı yeni Yapılandırma Kanunuyla, Vatandaşların kamuya olan borç yükü azalacağını vurgulayarak, borçların taksitler halinde ödenebileceğini belirtti. Yeni Yapılandırma Kanunu’nun kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı sağlayacağını dile getiren Tural, “Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri Yİ-ÜFE oranında, yani üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Kanundan yararlanan vatandaşlarımız yıllık % 16.80 oranında gecikme zammı ödemek yerine yıllık % 3-4 gibi düşük oranda bir tutar ödeyecek. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Yarısını tahsil ediyor, yarısından vazgeçiyoruz. Borcun peşin ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılıyor ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yarısından vazgeçiliyor. Borçların 36 aya varan sürelerde ödenmesi mümkün. Taksitlere, bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uyguluyor” dedi.

Tural, “Yapılandırma devam ettiği sürece, borcu yoktur belgesi alınabilecek. Araçların fenni muayeneleri yaptırılabilecek. 31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre ödenebilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30Haziran 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları şart. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin Kanunda yetki bulunmadığından, sürenin uzaması söz konusu değildir” şeklinde konuştu.