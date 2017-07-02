Ağrı Devlet Hastanesi yıl sonunda açılacak

Gökçe yaptığı açıklamada Milletvekili seçildiği günden bu yana Ağrı Devlet Hastanesi’nin bölge için önemli bir proje olduğunu bu nedenle hastane inşaatının bir an önce faaliyete geçmesi için büyük bir çaba sarf ettiğini belirtti. Yeni hastanenin büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Gökçe, “Bugün Ağrı’da görev yapan doktor sayının yükselmesi, her branşta sağlık hizmetinin etkin bir şekilde verilmesi ve sağlanan bu normun kalıcı hale dönüşmesi için büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz “ dedi.

Gökçe, “Her fırsatta Sayın Bakanımızla, TOKİ Başkanımızla, Bakanlık bürokratlarımızla ve siyasi yüklenici firma ile yaptığımız takipler neticesinde, hastane inşaatımızın en kısa sürede tamamlanması için her türlü tedbir alınmıştır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun. Ağrı Devlet Hastanesi bu yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete girecektir. Tamamlanacak Devlet Hastanesi ile birlikte bütün eksiklikler giderilerek vatandaşlarımız hak ettiği hizmete kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.