Ağrı Gençlik Merkezi’nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi Ramazan ayı nedeniyle çalışanları ve gönüllü üyelerinin katkılarıyla hazırlanan yardım paketleri Ağrı’da daha önceden tespit edilen maddi durumları iyi olmayan ihtiyaç sahibi 70 aileye gıda paketleri teslim edildi. Belli aralıklarla yapılan kırtasiye, giyecek ve yiyecek yardımları yanı sıra Ramazan ayında da yapılan gıda yardımları aileleri sevindirdi. Ağrı Gençlik Merkezi ihtiyaç sahibi ailelere bağış ve yardımlarda bulunarak üyelerine toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bilincini kazandırmayı hedeflemekte olduğu belirtildi.