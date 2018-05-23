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23 Mayıs 2018 18:32

Ağrı Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi mezuniyet töreni

Ağrı Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi mezuniyet töreni yapıldı.

Ağrı Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi mezuniyet töreni

23 Mayıs 2018 18:32


Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi’nin 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni özel bir restoranda yapıldı. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri Murat Karakurt, Kutbeddin Kaya, Selahattin Bilgiç ve Mehmet Demir, Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi Müdürü Edip Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda açılış konuşmasını Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi Müdürü Edip Erdoğan yaptı. Mezun olan öğrencilere başarılar dileyen Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca ise, hayatları boyunca başarılarının devam etmesi temennilerinde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, yaptığı konuşmada öğrencileri başarılarından dolayı ve mezun olmaya hak kazanmalarından dolayı tebrik etti. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Desteklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Turan tarafından Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Atmaca’ya plaket verildi. Programda öğrenciler çalınan müzik eşliğinde gönlünce eğlendiler.




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