Ağrı Milletvekili Adayı Ekrem Çelebi oyunu kullandı

Oyunu Cengiz Topel İlkokulunda kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Çelebi, "Ben bu seçimin ülkemize ve memleketimize hayır getirmesini diliyorum. Milletimizin tercihini istikrar ve demokrasiden yana kullanacağına inanıyorum. AK Partinin bu seçimden büyük bir zaferle çıkacağına yürekten inanıyorum. Tekrar bu seçimin Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyorum." dedi

Ak Parti Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç ise Atatürk Mahallesi Cengiz Çıkrık ilkokulun’da oyunu kullandı. Dinç, seçimlerde galip geleceklerine inandıklarını ifade ederek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.