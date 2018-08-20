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20 Ağustos 2018 11:23

Ağrı Milletvekili Çelebi, şehit ailesine taziyede bulundu

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Adıyaman’da şehit olan Eleşkirtli Tuncer Doğan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ağrı Milletvekili Çelebi, şehit ailesine taziyede bulundu

20 Ağustos 2018 11:23


Yanıkdere köyü taziye evinde şehidin babası Hayrettin Doğan, kardeşleri ve akrabalarına taziye ziyaretinde bulunan Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın taziye mesajını şehit ailesine iletti. Fatihalar okunup Kur’an tilaveti yapılmasının ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Doğan’ın (27) kabrini ziyarette bulunup dua etmesinin ardından ziyaret sona erdi.


Milletvekili Çelebi’ye Yanıkdere köyünde Şehit Tuncer Doğan’ın ailesine taziye ziyaretinde Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül ve Eleşkirt AK Parti ilçe teşkilatı eşlik etti.




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