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04 Haziran 2018 14:13

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları iftar yemeğinde buluştu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, müdürlük çalışanlarına iftar yemeği verdi.

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları iftar yemeğinde buluştu

04 Haziran 2018 14:13


Öğretmen Evinde düzenlenen iftar yemeğine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri ve müdürlük çalışanları katıldı. Dualarla açılan iftar yemeğinde konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, "Değerli mesai arkadaşlarım, ne mutlu ki bize birlikte mübarek Ramazan ayını geçirmekteyiz. Sizlerle büyük bir aile gibi çalışarak devletimizin bize verdiği işleri yürütmeye çalışıyoruz. Bu yemek vesilesi ile hem çalışmalarınız da hem de bu programa katılımınız için hepinize teşekkür ederim" dedi.




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