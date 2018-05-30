Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 13:29

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan, inşaatları denetledi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, il merkezinde yapımı devam eden inşaatları denetledi.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan, inşaatları denetledi

30 Mayıs 2018 13:29


İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim İnşaat Emlak Şube Müdürü Mehmet Sebih Özden ile birlikte Yavuz Selim Ortaokulu, 100 Yıl Gazi İlkokulu, TOBB Mesleki ve Teknik Lisesi, Hayrettin Atmaca Kız İmam Hatip Lisesi, Öğretmenevi ve İl Müdürlüğü hizmet binalarının inşaatlarını denetleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak, inşaatın tamamlanması sürecinin hızlandırılması talimatını verdi. İnşaatlarda bir süre incelemelerde bulunan Turan, okulların 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.


Okullarda eğitim öğretimin olabildiğince kolaylaştırmak için çalıştıklarını kaydeden Turan, okulların, toplumsal ahlakı benimsemiş bireyler yetiştirmeye uygun hale gelmesinin önemli olduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç