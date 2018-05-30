Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan, inşaatları denetledi

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim İnşaat Emlak Şube Müdürü Mehmet Sebih Özden ile birlikte Yavuz Selim Ortaokulu, 100 Yıl Gazi İlkokulu, TOBB Mesleki ve Teknik Lisesi, Hayrettin Atmaca Kız İmam Hatip Lisesi, Öğretmenevi ve İl Müdürlüğü hizmet binalarının inşaatlarını denetleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak, inşaatın tamamlanması sürecinin hızlandırılması talimatını verdi. İnşaatlarda bir süre incelemelerde bulunan Turan, okulların 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Okullarda eğitim öğretimin olabildiğince kolaylaştırmak için çalıştıklarını kaydeden Turan, okulların, toplumsal ahlakı benimsemiş bireyler yetiştirmeye uygun hale gelmesinin önemli olduğunu söyledi.