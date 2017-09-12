Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan Mesleki Çalışma Seminerlerini denetledi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, il merkezi ile Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde öğretmenleri kapsayan “Mesleki Çalışma” seminerlerini denetledi. İlçe milli eğitim müdürlerinden seminerler hakkında bilgi alan Turan, daha sonra öğretmenlere yeni müfredatı anlattı. Öğretmenlerin kendilerini sürekli yenilemesi gerektiğini belirten Turan, eğitim seminerlerinin bu anlamda çok önemli olduğunu söyledi. 2017-2018 eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olması dileğinde bulunan Turan, il merkezi ve ilçelerde denetimlere devam edeceğini kaydetti.