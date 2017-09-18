2017-2018 eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte il merkezi ve köy okullarını denetleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, sınıfları tek tek gezerek, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Okul müdürlerinden okul hakkında bilgi alan Turan, “2017-2018 eğitim öğretim yılına başlarken hepimizin en değerli varlıkları olan evlatlarımızı çağın ihtiyaç ve gerekliliğine uygun, milli, manevi ve ahlaki kazanımlarını elde etmiş, ailesine, çevresine ve ait olduğu topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, Ağrımıza ve ülkemize hayırlı ve yararlı birer evlat olarak yetiştirmek en asli görevimizdir. Onları bir üst öğrenime hazırlarken hayata da hazırlamak tek gayemizdir. Milli Eğitim Bakanlığımızın plan ve programları ışığında evlatlarımızı her alanda yetiştirmek, toplumu yüceltmek ve standartları yükseltmek biz eğitimcilerin görevidir. Diğer yandan dünyadaki gelişmelerin gerisinde kalmamak, rekabet ortamında ön sıralarda yer alabilmek için, öncelikle eğitim sistemimizi çağın gereklerine uydurmak zorundayız. Çağdaş eğitim, toplumsal yaşamın biçimlendirilmesinin, geleceğe yönelik adımların belirlenmesinin ve başarıya ulaşılmasının vazgeçilmez öğesidir. Sağlam temeller üzerine kurulmuş bir eğitim, çocuklarımızın geleceği kadar genç nüfus yoğunluğuna sahip ülkemizin geleceği için de en temel koşuldur. Bu nedenle aramıza katılan yeni eğitim neferleri ile birlikte “evlatlarımızın eğitimlerinde geçen her dakika ibadet hükmündedir” mantığıyla ilimizin eğitim çıtasını var olandan daha yükseklere çıkarmalıyız. Bu gaye ve hedefle eğitim ailesi olarak görevimizin bilincinde olmamız gerekmektedir. İdarecilerimizden; personeline ve öğrencilerine karşı sabır, anlayış ve güler yüz, öğretmenlerimizden biraz daha fazla gayret ve samimiyet, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızdan hedeflerini belirlemelerini ve belirledikleri hedefe ulaşmak için azami gayret ve eğitim çalışanlarına karşı sevgi ve saygı bekliyoruz. Olmazsa olmazımız olan değerli velilerimizden ise çocuklarına ve okula karşı ilgi ve destek bekliyoruz. Bu çocuklar bizim en kıymetli varlıklarımızdır. Onların ruh ve beden sağlığı içinde başarılı bir eğitim görmesi en önemli hedefimiz olmalıdır. Aile olarak çocuklarınızı okula yazdırmakla göreviniz bitmiyor. Bilakis çocuğunuzun öğretmen ve idarecileriyle devamlı diyalog içinde olun ve okulla olan ilginizi kesmeyiniz. Problemlerinizi bir aile sıcaklığı içerisinde çözmeye çalışın. Bu vesileyle 2017-2018 eğitim öğretim yılının tüm idareci, öğretmen, eğitim çalışanı, veli ve tüm öğrencilerimize üstün başarılar ve hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.