Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan’un karne mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, yayınladığı mesajında,”2017-2018 Eğitim öğretim yılını bitiriyoruz. Hiç şüphe yok ki; başlangıcı olan her şeyin bir sonu da vardır. Bu dönemin mutlu ve huzurlu bitirilmesinde emeği geçen tüm eğitim camiasına teşekkür ederim”dedi.

Öğretmenlere seslen Turan,”Dünyanın en şerefli ve ağır görevini ifa etmektesiniz. İlimizin, ülkemizin kalkınması, refaha kavuşması ve sevgili çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi donanımına kavuşması için gecenizi gündüzünüze katarak çalıştığınız için hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım”ifadelerini kullandı.

Velilere de seslenen Turan, “Öğrencilerimizin notları ne olursa olsun onlar bizim ömür boyu çocuklarımız olarak kalacaklardır. Çocuklarınızın okuması için elinizden geleni yaptığınızı biliyoruz. Ancak her öğrencinin çok başarılı olması pek mümkün değildir. Bu sebeple çocuğunuzun karnesini değerlendirirken onu bir başkasıyla kıyaslamayın. Bu kıyaslama onu başarılı kılmayacaktır”diye konuştu.

Öğrencilere de seslenen Turan,”Sizler geleceğimizin teminatısınız, gelecekte yaşanılabilir yarınlar sizin başarılarınıza bağlı olacaktır. Bu sebeple kendinizi asla küçük görmeyin. Sizler yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları, savcıları yani geleceğe yön verecek değerli şahsiyetleri olacaksınız. Bu tatil döneminde bol bol kitap okuyun, sevdiklerinize zaman ayırın. Değerli meslektaşlarım, kıymetli veliler, sevgili öğrenciler, hepinize iyi tatiller diler, sevdiklerinizle huzur ve mutluluk dolu günler dilerim”dedi.