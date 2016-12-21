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21 Aralık 2016 17:11

Ağrı’da 15 Temmuz Birlik Spor Futbol Takımı kuruldu

Ağrı’da 15 Temmuz Birlik Spor Futbol Takımı kuruldu

21 Aralık 2016 17:11

Ağrı’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin anısına “15 Temmuz Birlik Spor Futbol Takımı” kuruldu.
Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı futbol kursunda, çalışmalarını antrenör Halit Çelen yönetiminde sürdüren 12-13 yaş aralığındaki 17 çocuk, 15 Temmuz Birlik Spor Futbol Takımını oluşturdular. 15 Temmuz Birlik Spor Antrenörü Halit Çelen ve takım oyuncuları ile birlikte Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp’ı ziyaret ettiler. Gerçekleşen ziyarette sporcular Alp’e, üzerine Aziz Sinan Alp yazan 55 numaralı forma hediye etti.
Futbol antrenörü Halit Çelen, “15 Temmuz Birlik Spor Futbol Takımını kurmamızdaki amacımız; 15 Temmuz darbe girişimine karşı kahramanca mücadele ederek şehit olan sivil, polis ve askerlerin adını yaşatmaktır” dedi.
Alp ise, “Türkiye’nin geleceği için tanklara karşı vücutlarını siper ederken şehit olan kardeşlerimizin anısını yaşatmak için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı futbol kursumuza gelen 17 pırıl pırıl gencimiz, antrenörleri Halit Çelen ile birlikte 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına, 15 Temmuz Birlik Spor Futbol Takımını oluşturdular. Bu davranış bizleri çok mutlu etmiştir. Takımın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, bu duyarlı davranışlarından dolayı sporcularımıza ve antrenörlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Takımın malzeme eksiklerini karşılayacaklarını belirten Alp, sporcularla bire bir ilgilenmeyi de ihmal etmedi. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.



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