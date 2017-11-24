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24 Kasım 2017 08:37

Ağrı’da 2 bin lahana kar altında kaldı

Ağrı’nın Hamur ilçesinde bir vatandaşın yetiştirdiği 2 bin lahana kar altında kaldı.

Ağrı’da 2 bin lahana kar altında kaldı

24 Kasım 2017 08:37


Ağrı merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından Hamur ilçesine bağlı Yoğunhisar köyünde çiftçilik yapan Mehmet Çelik adlı vatandaşa ait 2 bin lahana karda zarar gördü. Her yıl lahana ekerek geçimini sağlayan Mehmet Çelik’in ektiği lahanalar, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tarlada kaldı. Kar altında kalan lahanaları toplayamayan Çelik, kısa süreli etkili olan kar yağışı nedeniyle büyük zarar gördüğünü söyledi.


2 bin lahananın çoğunun yenilemez hale geldiğini ve bu yıl ki emeklerinin boşa gittiğini belirten Çelik "Bu sene yağmur çok fazla yağmadı, bu nedenle lahanalar çok geç yetişti. Lahanalar soğuk hava ve kar nedeniyle zarar gördü, yetkililerden yardım bekliyorum. Lahanalarımızı soğuk vurdu satamıyoruz. Çiftçilikle uğraştığımız için başka işte yapamıyoruz. 2 bin lahana kar altında kaldı. Henüz kış ihtiyaçlarımızı karşılayamadık. Lahananın gübre parasını bile çıkaramadık, ektiğimiz lahanaların yarısı kar altında kaldı, geriye kalan lahanalar da soğuk havadan olumsuz etkilendi. Lahanaları 1 liradan satsak da kimse almıyor, ya çöpe atacağız ya da tarlada bırakıp hayvanların yemesini bekleyeceğiz" dedi.




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