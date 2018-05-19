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19 Mayıs 2018 22:05

Ağrı’da binlerce Galatasaraylı şampiyonluğu kutladı

Spor Toto Süper Ligi son haftasında deplasmanda Göztepe’yi 1-0 yenerek şampiyon olan Galatasaray Ağrı’da bayram havası oluşturdu.

Ağrı’da binlerce Galatasaraylı şampiyonluğu kutladı

19 Mayıs 2018 22:05

Binlerce Ağrılı ellerinde meşaleler ile doyasıya eğlendi.


Spor Toto Süper Ligi 34. Hafta maçında İzmir Bornova Stadyumu’nda rakibi Göztepe’yi 1-0 yenen Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Kahvehaneler ve sokaklarda Galatasaray maçını izleyen Ağrılılar Galatasaray’ın şampiyon onlara ile birlikte kendilerini dışarıya attı. Kentin birçok yerinde ellerine meşale alan taraftarlar Dörtyol Kavşağı’nda bir araya geldi. Sayıları 4 bini bulan sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray atkı ve formaları ile şampiyonluğun tadını çıkardı. Havai fişeklerinde patlatıldığı kutlamada gökyüzü aydınlandı. Birçok noktada trafik durdu, kutlamalara araç sürücüleri korna çalarak destek verdi. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamada kadınlar ve çok sayıda vatandaş cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekti. Taraftarlar son olarak kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde yürüyerek sevinç gösterileri attı.


Kutlamalar sırasında açıklamalarda bulunan Galatasaray taraftarları, oldukça mutlu olduklarını belirterek ‘Şampiyon Galatasaray’ sloganları attı.




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