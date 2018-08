Ağrıda bu yıl 130 bin küçükbaş hayvan, kurban kesilecek

Başkan Mehmet Nuri Samancı yaptığı açıklamada kurban bayramında kesilecek küçükbaş hayvanlar için dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek şunları söyledi; "Küçükbaş hayvanların ülkemizin et tüketiminin büyük bir oranını karşılaması bununla birlikte ülkemizde son zamanlarda artan et fiyatlarının durdurulması için önem arz etmektedir. Bakanlığımızın Ülkemizde küçük baş hayvancılığı destekleyen projeleri hayata geçirdiği bu süreçlerde dikkat etmemiz gereken ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için Kurban bayramında dişi küçükbaş hayvanların kesilmemesi gerekiyor. Her yıl ortalama Ağrıda 20 bin küçük baş hayvan kesilirken, Diğer illere kurban için yaklaşık 100 bin küçük baş hayvan sevk edilecek" dedi.