Ağrı’da çocuklar Murat Nehrinde serinliyor

Son yılların en sıcak günlerini geçiren Ağrı’da, çocuklar serinlemek için Murat Nehrine giriyorlar. Yaşları 10-14 arası değişen çocuklar güneşten korunmak için tehlikeye aldırış etmeden nehirde oltalarıyla hem balık tutuyor hem de serinlemeye çalışıyorlar. Nehre giren 12 yaşındaki Caner Batık adlı çocuk, havaların çok sıcak olduğunu bu nedenle güneşten korunmak için nehre girip yüzdüklerini söyledi.

Batkın, “Hava sıcak olduğu için mahalle ve sokaklarda gezemiyoruz, kafamız ağrıyor. Bizde suya girmeye çalışıyoruz, ama su temiz olmadığı için yüzemiyoruz. Kanalizasyon suyu geliyor, ne derseniz var, vatandaşlar tezek getirip nehre atıyorlar. Tüm bunlar sağlığımız için hem zararlı hem de tehlikelidir. Havalar sıcak olduğu için bizde serinlemeye çalışıyoruz. Mahallede öğlen vaktinde futbol oynuyoruz, sonrasına gelip nehre girip yüzüyoruz” dedi.