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22 Aralık 2016 13:21

Ağrı’da dondurucu soğuklar

Ağrı’da dondurucu soğuklar

22 Aralık 2016 13:21

Ağrı’da hava sıcaklığı dün gece eksi 27 derece olarak ölçüldü.
Ağrı’da dondurucu soğuklar günlük hayatı olumsuz etkilerken, dışarıda çalışmak zorunda kalanlar ise büyük sıkıntı yaşıyor. Seyyar satıcılar, sabahtan akşama kadar dondurucu ve buz gibi havada çalışırken, iş yerleri ve evlerin camlarında da buzlanma oluştu. Evlerinin camları buzlanan bir çocuk, cama Türk bayrağı ve eksi 36 yazarak dondurucu soğuğu anlatmaya çalıştı.
Öte yandan, Aras EDAŞ Ağrı İl Koordinatörlüğü tarafından kentteki vatandaşların soğuktan korunması amacıyla otobüs duraklarına ısıtıcı yerleştirildi.



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