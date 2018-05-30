Ağrı’da hayırsever aile günde 500 kişiye iftar yemeği veriyor

Ağrı’nın köklü ve hayırsever ailelerinden olan Yıldırım ailesi yıllardır ramazan ayı boyunca lokantalarında yaptıkları yemeklerle vatandaş ve öğrencilere iftar yemeği veriyor. 5 yıl önce Kemal Yıldırım tarafından ramazan aylarında verilen iftar yemeği Yıldırım’ın vefatı üzerine 8 oğlu tarafından devam ettiriliyor. Eski Van Caddesi’nde kendilerine ait lokantada Kenan, Veysel, Sami, Nurettin, Mehmet, Ahmet, Fatih ve Sinan yıldırım kardeşler tarafından verilen iftar yemeği 500 kişinin karnını doyuruyor. Lokantaya gelen herkese yemek veren ve kimseyi geri çevirmeyen Yıldırım ailesi maddi durumu iyi olmayan ailelere yemek gönderiyor. Kendi aşçıları olan Yıldırım ailesi yaptıkları yemekleri vatandaşların masasına götürerek adeta bir lokanta hizmeti sunuyor. İftara gelen her vatandaşla yakından ilgilenen ve günde 4 çeşit yemek veren Yıldırım ailesi vatandaşlarında hayır duasının alıyor.

‘İnsanların iftara gelmesi ile biz mutlu oluyoruz’

Babası Kemal Yıldırım’ın 2013 yılında maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara ve öğrencilere ramazan ayı boyunca iftar yemeği verdiğini ve babasının 2015 yılında vefat ettiğini söyleyen iş adamı ve Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım geçen yıllarda 100 kişiye yemek verdiklerini bu yıl ise 500’den fazla vatandaşa iftar yemeği verdiklerini belirtti. Yıldırım, “Ramazan ayı boyunca her gün gençlere, öğrencilere, köy ve ilçelerine yetişemeyen vatandaşlarımıza yemek ikramımız vardır. Bu 100 kişi ile başladı şimdi 500-600 kişiye kadar çıktı. Aynı zamanda evlere de yemek servisi yapıyoruz. Bugüne kadar kimseyi kırmadan incitmeden sofralarımızı kurmaya çalıştık. Yemek servisini kendi aile fertlerimiz yapıyor. 1 aşçımız yeğenlerimiz ve biz 8 kardeş birlikte bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Herkesin mutlu olma yöntemi var bizde insanlara hizmet etmekten mutluluğu seçen insanlarız. Bir ay boyunca bizde gelen vatandaşlarla birlikte iftarımızı burada açıyoruz. İftara gelmek isteyen vatandaşlar varsa gelsinler mevcut yerimizi yetmese aşağıda bir yer daha açarız yola sandalye ve masa bırakırız ama kimseyi geri çevirmeyiz. İnsanların gelmesi ile biz mutlu oluyoruz” dedi.