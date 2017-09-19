Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 09:53

Ağrı’da Konfederasyon kupası kuraları çekildi

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu sezon 5’inci kez düzenlenecek olan Konfederasyon Kupası kuraları çekildi.

Ağrı’da Konfederasyon kupası kuraları çekildi

19 Eylül 2017 09:53


Kupanın fikstür çekimine, 2017-2018 futbol sezonunda amatör liglerde mücadele edecek olan 8 takım katıldı. Çeyrek Final kuralarında İshakpaşa Spor ile Ağrı Gençlerbirliği Spor eşleşirken, Ağrı Vefa Spor, Eleşkirt Birlik Spor ile eşleşti. Bayazıt Spor kendi evinde Ağrı İdmanyurdu Spor ile eşleşirken, Patnos04 Spor ise Hamur Kümbet Spor ile eşleşti.


Kupada çeyrek final müsabakaları 7-8 Ekim, Yarı final karşılaşmaları 11-12 Ekim, Final karşılaşması ise 19 Ekim Salı günü oynanacak.


Öte yandan Kupanın final karşılaşmasının Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumunda gece oynatılması planlanıyor. Kupayı bundan önce Bayazıtspor, Ağrı Gençlerbirliği Spor, Patnos04 Spor ve Patnos Gücü takımları kazanmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç