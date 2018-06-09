Ağrı’da modern lisede okuyacak kızlara burs imkânı

Okulu derece ile kazanan öğrencilere burs verilecek.

2018-2019 eğitim öğretim yılında Ağrı’da faaliyete geçecek olan Hayrettin Atmaca kız Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu olarak Milli Eğitim Bakanlığınca belirlendi. Merkezi sınavla öğrenci alacak okul 2018-2019 öğretim yılında 90 kız öğrenci alacak. Öte yandan okulda Fen Lisesi programı ve Sosyal Bilimler Lisesi programı uygulanacak. Oldukça modern bir şekilde eğitim verilecek okul eğitim açısından da her türlü fiziki altyapısı olan bir kampüs olup tek binadan oluşuyor. Okulu tercih edecek dereceye giren öğrencilere hayırsever vatandaşlar tarafından %100 burs verilecek.